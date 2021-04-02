"За это ещё и платят!" — Дзюба о первой зарплате в "Спартаке"

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба рассказал, как получил первую зарплату в профессиональном футболе. Деньги за свою игру футболист заработал в дублирующем составе "Спартака". Выплата составила 400 или 500 долларов.

"Подумал: "Ничего себе! За это ещё и платят!" Получаешь деньги за то, что ты любишь, во что играешь с детства. И я понял, что нужно переключаться", — заявил Дзюба в интервью для оргкомитета Евро-2020.

По словам Дзюбы, у него был сложный период перехода из юношеского во взрослый футбол. Осознание к футболисту пришло в дубле "Спартака".

"Видишь, как старшие ребята играют, спускаясь с основы, и понимаешь, что это уже другое", — сказал Дзюба.

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