Сборная России по футболу выйдет на поле стадиона в Та-Кали против Мальты в новой форме. Игра начнётся сегодня в 22.45 и будет показана по Первому каналу.
Новая гостевая форма сборной России была представлена 22 марта. Комплект выполнен в белом цвете с красной и синей полосами на груди.
Вратарь сборной России выйдет на поле в зелёной форме, сообщает пресс-служба РФС.
Матч против Мальты станет для сборной России первым в отборочном цикле ЧМ-2022. Также команда сыграет против Словении, Словакии, Хорватии и Кипра.
Путёвку на чемпионат мира в Катаре получит одна команда из группы. Сборная, которая займёт второе место, будет бороться за поездку на ЧМ-2022 в плей-офф.
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