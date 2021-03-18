Вяльбе не хочет отпускать Большунова в биатлон

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вялбе заявила, что не будет советовать Александру Большунову и другим лыжникам переходить в биатлон.

"Один вот недавно звонит и говорит, что если бы мне дали любого лыжника из вашей команды, то я бы через два года из него сделал олимпийского чемпиона по биатлону. Так найди в биатлоне биатлониста и сделай из него чемпиона. Какого рожна-то", — приводит "КП" слова Вяльбе.

Разговоры о возможном переходе лыжников в биатлон пошли после того, как российская биатлонная команда неудачно выступила на этапах Кубка мира и чемпионате мира.

Ранее из лыжных гонок в биатлон перешла олимпийская чемпионка Стина Нильссон.