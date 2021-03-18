"Хаас" представил шлем Мазепина: цветов российского флага нет

Команда "Хаас" представила шлем российского гонщика Никиты Мазепина, в котором он будет выступать в дебютном для себя сезоне "Формулы-1". На шлеме использованы оранжевый и чёрный цвета.

Шлем выполнен без использования цветов российского флага, так как Мазепин будет выступать в "Формуле-1" как нейтральный спортсмен. Также на экипировке гонщика расположена надпись спонсора команды "Уралкалий".

Старт нового сезона "Формулы-1" запланирован 26 марта в Бахрейне.