Команда "Хаас" представила шлем российского гонщика Никиты Мазепина, в котором он будет выступать в дебютном для себя сезоне "Формулы-1". На шлеме использованы оранжевый и чёрный цвета.
Шлем выполнен без использования цветов российского флага, так как Мазепин будет выступать в "Формуле-1" как нейтральный спортсмен. Также на экипировке гонщика расположена надпись спонсора команды "Уралкалий".
It’s an eye-catcher 🤩
Presenting @nikita_mazepin’s helmet for the 2021 season! #HaasF1 pic.twitter.com/LmWr1dOZ35— Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 18, 2021
Старт нового сезона "Формулы-1" запланирован 26 марта в Бахрейне.
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