В среду, 17 марта, стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов. До этой стадии турнира добрались три английские команды, две немецкие, а также по одной французской, испанской и португальской.
Впервые с 2016 года в четвертьфинале не будет итальянских команд.
УЕФА проведёт жеребьёвку 1/4 финала, 1/2 финала и финала 19 марта. Мероприятие состоится в Ньоне и начнётся в 14.00 по московскому времени.
Никаких ограничений во время жеребьёвки для команд нет.
Первые четвертьфинальные матчи состоятся 6 апреля, а финал турнира запланирован в Стамбуле 29 мая.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Джо Байден в интервью ABC News оскорбительно отозвался о Владимире Путине. Что в ответ должен предпринять Кремль? Делать вид, будто ничего не произошло, странно.