Стала известна дата последней жеребьёвки Лиги чемпионов

В среду, 17 марта, стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов. До этой стадии турнира добрались три английские команды, две немецкие, а также по одной французской, испанской и португальской.

Впервые с 2016 года в четвертьфинале не будет итальянских команд.

Все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

"Ливерпуль" (Англия).

"Манчестер Сити" (Англия).

"Челси" (Англия).

"Бавария" (Германия).

"Боруссия" Дортмунд (Германия).

"ПСЖ" (Франция).

"Реал" (Испания).

"Порту" (Португалия).

Когда жеребьёвка

УЕФА проведёт жеребьёвку 1/4 финала, 1/2 финала и финала 19 марта. Мероприятие состоится в Ньоне и начнётся в 14.00 по московскому времени.

Никаких ограничений во время жеребьёвки для команд нет.

Когда матчи

Первые четвертьфинальные матчи состоятся 6 апреля, а финал турнира запланирован в Стамбуле 29 мая.

1/4 финала. 6-7 апреля и 13-14 апреля.

1/2 финала. 27-28 апреля и 4-5 мая.

Финал. 29 мая (Стамбул).