Дзюба рассказал, что услышал от партнёров после незабитого пенальти

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба поделился эмоциями после матча 23-го тура РПЛ против ЦСКА. Форвард в этой игре забил гол, сделал результативную передачу и не забил пенальти.

Дзюба во второй раз подряд не смог реализовать 11-метровый удар. Ранее он не забил в ворота "Рубина" в компенсированное время, а игра завершилась поражением питерцев со счётом 1:2.

Промах Дзюбы на этот раз не помешал "Зениту" — команда победила ЦСКА со счётом 3:2, но болельщики всё равно раскритиковали футболиста. К фанатам Артём обратился в Instagram, попросив отписаться от него и не писать гадости.

"Прошу всех злых недалёких людей, которые только и ждут, чтобы кто-то оступился, — молю, отпишитесь от меня. Зачем вы на меня подписаны?" — заявил Дзюба.

Нападающий отметил, что партнёры по команде поддержали его. Футболист уточнил, что, вероятно, следующий пенальти будет бить не он.

"Парни меня поддержали, я перед ними извинился. Они так ещё отреагировали: "Да перестань, все промахивались и будут промахиваться". Наверное, возьму небольшую академическую паузу с пенальти, а там посмотрим", — заявил Дзюба.