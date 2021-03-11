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Семак рассказал о кадровых потерях "Зенита" перед матчем с "Ахматом"

Спорт » Командные виды » Футбол

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем 22-го тура РПЛ против "Ахмата". Игра состоится 13 марта в Санкт-Петербурге.

По словам Семака, в игре не смогут принять участие полузащитники Малком и Себастьян Дриусси. Футболисты продолжают восстановление от травм.

Вместе с тем, в строй вернулся защитник Ярослав Ракицкий. Его участие в матче под вопросом, но есть вероятность, что украинский футболист всё же выйдет на поле.

Неудобный "Ахмат"

Грозненская команда — один из самых неудобных соперников для "Зенита". В чемпионате России клубы провели 27 матчей. Питерцы одержали 11 побед, "Ахмат" — шесть. Ещё десять матчей завершились вничью.

В последних четырёх играх в РПЛ "Зенит" и "Ахмат" поделили очки.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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