Семак рассказал о кадровых потерях "Зенита" перед матчем с "Ахматом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем 22-го тура РПЛ против "Ахмата". Игра состоится 13 марта в Санкт-Петербурге.
По словам Семака, в игре не смогут принять участие полузащитники Малком и Себастьян Дриусси. Футболисты продолжают восстановление от травм.
Вместе с тем, в строй вернулся защитник Ярослав Ракицкий. Его участие в матче под вопросом, но есть вероятность, что украинский футболист всё же выйдет на поле.
Грозненская команда — один из самых неудобных соперников для "Зенита". В чемпионате России клубы провели 27 матчей. Питерцы одержали 11 побед, "Ахмат" — шесть. Ещё десять матчей завершились вничью.
В последних четырёх играх в РПЛ "Зенит" и "Ахмат" поделили очки.
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