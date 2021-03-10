Гореева с тремя промахами стала второй в гонке Кубка IBU в Австрии

На этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе состоялась короткая индивидуальная гонка у женщин. Старт выиграла немецкая биатлонистка Ванесса Войт. Спортсменка стала единственной, кто не допустил промахов на четырёх огневых рубежах.

Второе место заняла россиянка Анастасия Гореева, которая допустила три промаха и отстала на 12,1 секунды. Третье место — у француженки Софи Шово (три промаха, отставание 53,5 секунды).

Результаты других россиянок

Участие в короткой индивидуальной гонке приняли ещё шесть россиянок. Каждая допустила более четырёх промахов.

31. Анастасия Егорова — отставание 3.05,4 (5 промахов).

38. Алина Кудасова — 3.23,1 (4).

47. Наталья Гербулова — 4.01,7 (5).

51. Анастасия Шевченко — 4.18,9 (6).

54. Валерия Васнецова — 4.22,5 (8).

55. Екатерина Носкова — 4.23,8 (7).