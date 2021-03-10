Гореева с тремя промахами стала второй в гонке Кубка IBU в Австрии

На этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе состоялась короткая индивидуальная гонка у женщин. Старт выиграла немецкая биатлонистка Ванесса Войт. Спортсменка стала единственной, кто не допустил промахов на четырёх огневых рубежах.
Второе место заняла россиянка Анастасия Гореева, которая допустила три промаха и отстала на 12,1 секунды. Третье место — у француженки Софи Шово (три промаха, отставание 53,5 секунды).
Участие в короткой индивидуальной гонке приняли ещё шесть россиянок. Каждая допустила более четырёх промахов.
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