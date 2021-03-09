"Спартак" отреагировал на информацию об интересе к Спаллетти

В "Спартаке" отреагировали на сообщение итальянского портала Аffaritaliani об интересе к 62-летнему специалисту Лучано Спаллетти. Журналисты уточнили, что спартаковцы "с радостью вернут тренера в Россию".

Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов заявил, что информация является ложной.

"Это все слухи! Очередной вброс, никто со Спаллетти из "Спартака" не связывался", — приводит "СЭ" слова Фетисова.

Кроме "Спартака", интерес к Спаллетти проявляют "Лацио" и "Наполи". Ранее итальянец работал с "Зенитом". Он руководил командой с 2009 по 2014 год. Дважды клуб выиграл чемпионат России, один раз — Кубок России.