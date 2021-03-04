"Краснодар" выплатил всю зарплату Ойонго и отпустил его в "Монпелье"

Камерунский защитник Амбруаз Ойонго больше не будет выступать за "Краснодар". Футболисту проведут операцию в Барселоне, после чего он вернётся в "Монпелье".

Ойонго провёл в составе "Краснодара" 12 минут. В матче против "Урала" игрок вышел на поле на 33-й минуте, получил травму и был заменён в перерыве. Позже у футболиста было диагностировано повреждение крестообразных связок колена.

Агент Адриен Дюран сообщил, что краснодарцы, несмотря на столь неудачное появление, выплатят футболисту зарплату до конца сезона. Клуб не имеет ничего против того, чтобы арендованный игрок вернулся в "Монпелье".

"Благодарны «Краснодару», они шикарны — выплатили зарплату до конца сезона", — приводит "СЭ" слова Дюрана.