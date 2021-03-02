Россиянин-участник команды "Формулы-1" Haas Никита Мазепин сделал первый комментарий после того, как его обвинили в сексуальном домогательстве.
Как пишет ESPN, Мазепин сказал, что поступил целиком неправильно и несет за свои действия полную ответственность. Из того, что произошло, гонщик намерен вынести серьезный урок. "Я не горжусь тем, что произошло", — подчеркивает Мазепин.
"В этом сезоне буду самим собой", — резюмирует спортсмен. Он уверил, что считает себя хорошо подготовленным к грядущим соревнованиям и готов изменить мнение о себе своим выступлением на трассе.
В декабре 2020 года в интернет попало видео, где Никита Мазепин пристает в автомобиле к некой девушке. Та заявила, что это не более чем шутка, однако общественность оказалась возмущена. Тем не менее, в Haas отметили, что Мазепина не будут исключать из команды и не будут обсуждать его интимные похождения публично.
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