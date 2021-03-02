Русский пилот "Формулы-1" впервые прокомментировал свой харассмент

Россиянин-участник команды "Формулы-1" Haas Никита Мазепин сделал первый комментарий после того, как его обвинили в сексуальном домогательстве.

Как пишет ESPN, Мазепин сказал, что поступил целиком неправильно и несет за свои действия полную ответственность. Из того, что произошло, гонщик намерен вынести серьезный урок. "Я не горжусь тем, что произошло", — подчеркивает Мазепин. "В этом сезоне буду самим собой", — резюмирует спортсмен. Он уверил, что считает себя хорошо подготовленным к грядущим соревнованиям и готов изменить мнение о себе своим выступлением на трассе.

В декабре 2020 года в интернет попало видео, где Никита Мазепин пристает в автомобиле к некой девушке. Та заявила, что это не более чем шутка, однако общественность оказалась возмущена. Тем не менее, в Haas отметили, что Мазепина не будут исключать из команды и не будут обсуждать его интимные похождения публично.