"Хаас" простил Мазепина за скандальное видео

"Хаас" выступил с заявлением по поводу скандала вокруг российского пилота Никиты Мазепина. В Сети ранее появилось видео с гонщиком непристойного содержания.

Фанаты "Формулы-1" призвали "Хаас" лишить Мазепина возможности управлять болидом. В команде отметили, что расследование инцидента не выйдет за внутренние пределы, а россиянин останется пилотом на следующий сезон.

"Команда "Хаас" хотела бы ещё раз подтвердить, что Никита Мазепин и Мик Шумахер будут нашими пилотами в 2021 году", — говорится в заявлении американской "конюшни".

21-летний Мазепин в прошлом сезоне занял пятое место в зачёте пилотов "Формулы-2".