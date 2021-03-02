Гореева с тремя промахами не смогла завоевать медаль юниорского ЧМ

Сборная России по биатлону осталась без наград после спринтерской гонки у девушек на юниорском чемпионате мира в Обертиллиахе. Лучший результат среди россиянок показала Анастасия Гореева — шестое место.

Гонку выиграла швейцарка Эми Басерга, которая прошла дистанцию без промахов. Второй стала итальянка Ребекка Пасслер, третье место заняла норвежка Джуни Арнеклейв.

Гореева допустила три промаха и отстала от Басерги на 48,9 секунды. Илона Знакова заняла 34-е место (2 промаха), Алёна Иванова - 47-е (4 промаха), Анастасия Шевченко - 51-е (5 промахов), Мария Кретова - 57-е (2 промаха).