По итогам первого дня чемпионата мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе медали завоевали спортсмены трёх стран — Норвегии, Швеции и Словении.
Лидерство в медальном зачёте захватили норвежцы, которые заняли весь пьедестал почёта в мужской спринтерской гонке. У женщин золото на счету Швеции, серебро завоевала норвежка, бронзу — словенка.
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1. Норвегия
|1
|2
|1
|4
|2. Швеция
|1
|0
|0
|1
|3. Словения
|0
|0
|1
|1
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