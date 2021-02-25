Норвегия захватила лидерство в медальном зачёте ЧМ по лыжным гонкам

По итогам первого дня чемпионата мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе медали завоевали спортсмены трёх стран — Норвегии, Швеции и Словении.

Лидерство в медальном зачёте захватили норвежцы, которые заняли весь пьедестал почёта в мужской спринтерской гонке. У женщин золото на счету Швеции, серебро завоевала норвежка, бронзу — словенка.

Медальный зачёт чемпионата мира по лыжным гонкам

Страна Золото Серебро Бронза Всего 1. Норвегия 1 2 1 4 2. Швеция 1 0 0 1 3. Словения 0 0 1 1