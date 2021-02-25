В Оберстдорфе состоялся пролог женской спринтерской гонки лыжного чемпионата мира. Квалификацию выиграла шведка Йоханна Хегстрём, пройдя дистанцию в 1,2 км за 2 минуты 39,33 секунды.
Все российские спортсменки удачно прошли квалификацию, для чего необходимо было попасть в тридцать лучших. Участие в четвертьфиналах примут Христина Мацокина, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Наталья Непряева.
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