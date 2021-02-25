Все россиянки успешно прошли квалификацию спринта на лыжном ЧМ

В Оберстдорфе состоялся пролог женской спринтерской гонки лыжного чемпионата мира. Квалификацию выиграла шведка Йоханна Хегстрём, пройдя дистанцию в 1,2 км за 2 минуты 39,33 секунды.

Все российские спортсменки удачно прошли квалификацию, для чего необходимо было попасть в тридцать лучших. Участие в четвертьфиналах примут Христина Мацокина, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Наталья Непряева.

Квалификация

1. Йоханна Хегстрём (Швеция) - 2 минуты 39,33 секунды.

2. Майкен Фалла (Норвегия) - +2,37 секунды.

3. Йоханна Матинтало (Финляндия) - +2,90.

9. Христина Мацокина (Россия) - +5,99.

10. Татьяна Сорина (Россия) - +6,28.

15. Юлия Ступак (Россия) - +7,20.

17. Наталья Непряева (Россия) - +7,32.

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