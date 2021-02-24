Квинси уже не топ: трансфер Промеса вне двадцатки самых дорогих в РПЛ

Эпопея с переходом Квинси Промеса из "Аякса" в "Спартак" подходит к концу. Клубы дотянули почти до закрытия трансферного окна в РПЛ, но всё же смогли договориться.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", голландец подпишет полноценный контракт со "Спартаком" на 3,5 года. Сумма трансфера составит 8,5 млн евро. Ещё 2,5 млн "Аякс" может получить бонусом в случае успешного выступления форварда в России.

Покупка "Спартаком" Промеса не вошла в топ-20 самых дорогих покупок в российском футболе даже с учётом возможных бонусов. В целом в этом рейтинге красно-белые — не самые расточительные. Только на 20-й позиции переход голландца Гуса Тиля из АЗ за 16 млн евро.

Топ-10 самых дорогих покупок в российском футболе

Халк ("Зенит") — 40 млн евро. Из "Порту" (2012 год). Аксель Витсель ("Зенит") — 40 млн евро. Из "Бенфики" (2012). Малком ("Зенит") — 40 млн евро. Из "Барселоны" (2019). Виллиан ("Анжи") — 35 млн евро. Из "Шахтёра" (2013). Данни ("Зенит") — 30 млн евро. Из "Динамо" М (2008). Самюэль Это'О ("Анжи") — 27 млн евро. Из "Интера" (2011). Леандро Паредес ("Зенит") — 23 млн евро. Из "Ромы" (2017). Бруну Алвеш ("Зенит") — 22 млн евро. Из "Порту" (2010). Вендел ("Зенит") — 20,3 млн евро. Из "Спортинга" (2020). Карлос Эдуардо ("Рубин") — 20 млн евро. Из "Хоффенхайма" (2010).

Вместе с тем, продажа Промеса из "Спартака" в "Севилью" в 2018 году — одна из самых крупных в российском футболе. Тогда испанцы заплатили за игрока 20 млн евро. По этому показателю голландец до сих пор занимает десятое место.