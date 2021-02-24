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Квинси уже не топ: трансфер Промеса вне двадцатки самых дорогих в РПЛ

Спорт » Командные виды » Футбол

Эпопея с переходом Квинси Промеса из "Аякса" в "Спартак" подходит к концу. Клубы дотянули почти до закрытия трансферного окна в РПЛ, но всё же смогли договориться.

Квинси уже не топ: трансфер Промеса вне двадцатки самых дорогих в РПЛ

Как ранее сообщала "Правда.Ру", голландец подпишет полноценный контракт со "Спартаком" на 3,5 года. Сумма трансфера составит 8,5 млн евро. Ещё 2,5 млн "Аякс" может получить бонусом в случае успешного выступления форварда в России.

Покупка "Спартаком" Промеса не вошла в топ-20 самых дорогих покупок в российском футболе даже с учётом возможных бонусов. В целом в этом рейтинге красно-белые — не самые расточительные. Только на 20-й позиции переход голландца Гуса Тиля из АЗ за 16 млн евро.

Топ-10 самых дорогих покупок в российском футболе

  1. Халк ("Зенит") — 40 млн евро. Из "Порту" (2012 год).
  2. Аксель Витсель ("Зенит") — 40 млн евро. Из "Бенфики" (2012).
  3. Малком ("Зенит") — 40 млн евро. Из "Барселоны" (2019).
  4. Виллиан ("Анжи") — 35 млн евро. Из "Шахтёра" (2013).
  5. Данни ("Зенит") — 30 млн евро. Из "Динамо" М (2008).
  6. Самюэль Это'О ("Анжи") — 27 млн евро. Из "Интера" (2011).
  7. Леандро Паредес ("Зенит") — 23 млн евро. Из "Ромы" (2017).
  8. Бруну Алвеш ("Зенит") — 22 млн евро. Из "Порту" (2010).
  9. Вендел ("Зенит") — 20,3 млн евро. Из "Спортинга" (2020).
  10. Карлос Эдуардо ("Рубин") — 20 млн евро. Из "Хоффенхайма" (2010).

Вместе с тем, продажа Промеса из "Спартака" в "Севилью" в 2018 году — одна из самых крупных в российском футболе. Тогда испанцы заплатили за игрока 20 млн евро. По этому показателю голландец до сих пор занимает десятое место.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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