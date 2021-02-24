Квинси уже не топ: трансфер Промеса вне двадцатки самых дорогих в РПЛ

Эпопея с переходом Квинси Промеса из "Аякса" в "Спартак" подходит к концу. Клубы дотянули почти до закрытия трансферного окна в РПЛ, но всё же смогли договориться.
Как ранее сообщала "Правда.Ру", голландец подпишет полноценный контракт со "Спартаком" на 3,5 года. Сумма трансфера составит 8,5 млн евро. Ещё 2,5 млн "Аякс" может получить бонусом в случае успешного выступления форварда в России.
Покупка "Спартаком" Промеса не вошла в топ-20 самых дорогих покупок в российском футболе даже с учётом возможных бонусов. В целом в этом рейтинге красно-белые — не самые расточительные. Только на 20-й позиции переход голландца Гуса Тиля из АЗ за 16 млн евро.
Вместе с тем, продажа Промеса из "Спартака" в "Севилью" в 2018 году — одна из самых крупных в российском футболе. Тогда испанцы заплатили за игрока 20 млн евро. По этому показателю голландец до сих пор занимает десятое место.
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