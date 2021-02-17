"Аякс" ответил "Спартаку" на заявление про трансфер Промеса

"Аякс" и "Спартак" до сих пор не нашли точек соприкосновения по трансферу нападающего Квинси Промеса. Клубы по-разном видят выход из ситуации, в которую форвард попал в Амстердаме.

На Промеса в Голландии заведено уголовное дело. Футболиста обвиняют в нанесении ножевых ранений одному из родственников. Пока прокуратура Амстердама не накладывала никаких ограничений на игрока, но оба клуба хотят обезопасить себя в том случае, если Квинси получит срок по этому делу.

Что говорят в "Спартаке"

Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов заявил, что клуб сделал всё, чтобы переход Промеса состоялся, а вопрос сейчас решается в "Аяксе". Амстердамцы хотят переложить ответственность на футболиста в случае проблем с голландской прокуратурой.

"Аякс" хочет застраховать себя на случай, если футболист не сможет играть после переезда в Москву, и старается повесить ответственность на него… Сейчас вся ситуация на стороне "Аякса", — приводит "РИА Новости" слова Фетисова.

Ответ "Аякса"

Спортивный директор голландского клуба Марк Овермарс подтвердил, что в переговорах есть сложности из-за "известных событий". Вместе с тем, в "Аяксе" настроены оптимистично по переговорам со "Спартаком".

Амстердамцы намерены контактировать с красно-белыми вплоть до закрытия трансферного окна 25 февраля.

"Мы настроены оптимистично. Пока трудно сказать, каким будет итог переговоров. Возможно, нам ещё удастся договориться", — цитирует Овермарса Metaratings.

Ранее сообщалось, что "Аякс" и "Спартак" согласовали финансовые стороны сделки. Голландцы получат 0,5 млн евро за аренду Промеса до конца сезона, после чего российский клуб выкупит контракт за 9 млн.