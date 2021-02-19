Губерниев ответил шведам за "патриарха биатлона" и роскошные отели

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев отреагировал на материал про российский биатлон, вышедший в шведском издании Aftonbladet. Журналисты из Швеции рассказали о том, что их коллега живёт в роскошных условиях.

"Живёт он всегда в самых роскошных отелях, и его всегда слышно и видно больше других", — говорится в статье.

Также шведские журналисты отметили популярность Губерниева.

"Губерниев — патриарх в мире российских СМИ, которые говорят про биатлон. В "инстаграме" у него более полумиллиона подписчиков", — утверждают шведы

В конце материала говорится, что в Поклюке несколько человек окружают Губерниева и "демонстрируют ему своё уважение".

"Но Губерниева любят не все", — резюмирует шведское издание.

Ответ Губерниева

Российский журналист заявил, что информация о роскошных отелях в Поклюке не соответствует действительности.

"И тут швед наврал! Про роскошные биатлонные отели и сопровождающих — прекрасно! Но патриархом биатлона меня ещё не называли!" — написал Губерниев в Telegram.