Сборная Норвегии после восьми из 12 гонок захватила лидерство в медальном зачёте чемпионата мира по биатлону. Команда завоевала четыре золотых, одну серебряную и три бронзовые награды.
Второй идёт команда Франции, на счету которой по две медали разного достоинства. Третье место занимает Швеция, у которой на одно золото меньше.
Также медали на этом турнире завоевали сборные Чехии, Австрии, Германии и Белоруссии. Сборная России в статусе RBU пока не взяла ни одной награды. Лучший результат показала Светлана Миронова - пятое место в индивидуальной гонке.
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1. Норвегия
|4
|1
|2
|8
|2. Франция
|2
|2
|2
|6
|3. Швеция
|1
|2
|2
|5
|4. Чехия
|1
|0
|0
|1
|5. Австрия
|0
|2
|0
|2
|6. Германия
|0
|1
|0
|1
|7. Белоруссия
|0
|0
|1
|1
Среди биатлонистов в личных гонках больше всего наград у норвежки Тириль Экхофф. Она завоевала два золота в спринте и преследовании.
Также по две награды у француза Эмельена Жаклена и француженки Анаис Шевалье-Буше. Призёрами турнира в Поклюке становились 15 разных спортсменов.
|Спортсмен
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1. Тириль Экхофф (Норвегия)
|2
|0
|0
|2
|2. Эмельен Жаклен (Франция)
|1
|0
|1
|2
|3. Мартин Понсиулома (Швеция)
|1
|0
|0
|1
|3. Маркета Давидова (Чехия)
|1
|0
|0
|1
|3. Струла Легрейд (Норвегия)
|1
|0
|0
|1
|6. Анаис Шевалье-Буше (Франция)
|0
|1
|1
|2
|7. Симон Дестьё (Франция)
|0
|1
|0
|1
|7. Себастьян Самуэльссон (Швеция)
|0
|1
|0
|1
|7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
|0
|1
|0
|1
|7. Ханна Эберг (Швеция)
|0
|1
|0
|1
|7. Арнд Пайффер (Германия)
|0
|1
|0
|1
|12. Анна Сола (Белоруссия)
|0
|0
|1
|1
|12. Йоханнес Бё (Норвегия)
|0
|0
|1
|1
|12. Ингрид Тандреволд (Норвегия)
|0
|0
|1
|1
|12. Йоханнес Дале (Норвегия)
|0
|0
|1
|1
Расписание чемпионата мира по биатлону
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