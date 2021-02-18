Норвегия и Франция лидируют в медальном зачёте ЧМ по биатлону

Сборная Норвегии после восьми из 12 гонок захватила лидерство в медальном зачёте чемпионата мира по биатлону. Команда завоевала четыре золотых, одну серебряную и три бронзовые награды.

Второй идёт команда Франции, на счету которой по две медали разного достоинства. Третье место занимает Швеция, у которой на одно золото меньше.

Также медали на этом турнире завоевали сборные Чехии, Австрии, Германии и Белоруссии. Сборная России в статусе RBU пока не взяла ни одной награды. Лучший результат показала Светлана Миронова - пятое место в индивидуальной гонке.

Медальный зачёт ЧМ по биатлону

Страна Золото Серебро Бронза Всего 1. Норвегия 4 1 2 8 2. Франция 2 2 2 6 3. Швеция 1 2 2 5 4. Чехия 1 0 0 1 5. Австрия 0 2 0 2 6. Германия 0 1 0 1 7. Белоруссия 0 0 1 1

Экхофф - самая "медальная"

Среди биатлонистов в личных гонках больше всего наград у норвежки Тириль Экхофф. Она завоевала два золота в спринте и преследовании.

Также по две награды у француза Эмельена Жаклена и француженки Анаис Шевалье-Буше. Призёрами турнира в Поклюке становились 15 разных спортсменов.

Спортсмен Золото Серебро Бронза Всего 1. Тириль Экхофф (Норвегия) 2 0 0 2 2. Эмельен Жаклен (Франция) 1 0 1 2 3. Мартин Понсиулома (Швеция) 1 0 0 1 3. Маркета Давидова (Чехия) 1 0 0 1 3. Струла Легрейд (Норвегия) 1 0 0 1 6. Анаис Шевалье-Буше (Франция) 0 1 1 2 7. Симон Дестьё (Франция) 0 1 0 1 7. Себастьян Самуэльссон (Швеция) 0 1 0 1 7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) 0 1 0 1 7. Ханна Эберг (Швеция) 0 1 0 1 7. Арнд Пайффер (Германия) 0 1 0 1 12. Анна Сола (Белоруссия) 0 0 1 1 12. Йоханнес Бё (Норвегия) 0 0 1 1 12. Ингрид Тандреволд (Норвегия) 0 0 1 1 12. Йоханнес Дале (Норвегия) 0 0 1 1

Расписание чемпионата мира по биатлону