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На "Розе Хутор" будет создан самый большой в России сноупарк

Спорт
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Как сообщает оргкомитет New Star Camp работы по созданию самого большого сноупарка в России начались на "Роза Хутор" в Сочи. Он станет сердцем фестиваля, который уже в 11-й раз проходит на склонах курорта. Площадь сноупарка составит 100 тыс. кв. м, к основной части на высоте 1,6 тыс. м добавят проезд на 1,8 тыс. м. В сноупарке разместятся три локации склонов, начиная от 1,3 тыс. м до 1,8 тыс. м. Высота самого большого трамплина составит 20 м, всего их будет восемь.

"В рамках фестиваля в сноупарке пройдут семь соревнований с участием российских и зарубежных любителей и прорайдеров — участников Олимпийских игр, чемпионов и призеров кубков и чемпионатов мира", — добавили в оргкомитете. Отмечается, что там разместят 30 джиб-фигур и 120 тыс. кубометров снега.

В фестивале примут участие семикратный победитель и призер кубков мира, участник Олимпийских игр 2014 года Алексей Соболев, серебряный призер зимних Юношеских Олимпийских игр 2016 года в слоупстайле, участник Олимпийских игр 2018 года Владислав Хадарин.

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Благодаря разнообразию и сбалансированности программы фестиваля New Star Camp, проявить себя здесь могут райдеры самых разных профилей и уровней.

Исполнительный директор курорта "Роза Хутор" Юрий Колобов прокомментировал: "Quiksilver New Star Camp обещает стать самым захватывающим событием сезона. В этом году мы его особенно ждем, его уникальной атмосферы не хватало все это время.

Для горного курорта это не только особенное настроение и фан, это еще и один из наиболее креативных способов продвижения, ежегодно стимулирующих значительный приток гостей. Причем, речь идет именно о людях, глубоко увлеченных и вовлеченных в индустрию горных лыж и сноуборда. Они знают и понимают зачем они здесь, они любят и сами формируют эстетику такого активного отдыха. Нам это очень близко, и мы всегда готовы поддержать фестиваль и обеспечить его участникам лучшие условия".

"Роза Хутор" — крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Горнолыжные трассы общей протяженностью 102 км спроектированы лучшими мировыми экспертами.

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Автор: Ольга Лазарева
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