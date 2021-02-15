Власти Чехии разрешили провести два этапа Кубка мира по биатлону

Организаторы этапов Кубка мира по биатлону в Нове-Место сообщили, что получили разрешение от чешского правительства на проведение соревнований.

"Мы добились разрешения от главного санитарного врача Чехии на некоторые карантинные исключения для спортсменов", — говорится в заявлении на официальном сайте этапов в Нове-Место.

Гонки в Нове-Место в рамках восьмого и девятого этапов Кубка мира пройдут с 4 по 14 марта. В программе запланированы два спринта, две гонки преследования и все виды биатлонных эстафет.

Ранее организаторам Кубка мира пришлось отменить этап в Осло. Вместо него соревнования с 18 по 21 марта примет шведский Эстерсунд.