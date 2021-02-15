Экс-тренер сборной России объяснил провал на старте ЧМ по биатлону

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал основную причину неудачных результатов команды на старте чемпионата мира в Поклюке.

В смешанной эстафете сборная России показала девятый результат. В спринте и преследовании у мужчин лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов - десятое и седьмое место. У женщин лучший результат пока у Ирины Казакевич - 19 и 23 место.

По словам Хованцева, проблема команды состоит в выборе места проведения сборов перед чемпионатом мира. Три недели команда тренировалась на высоте в Поклюке.