Экс-тренер сборной России объяснил провал на старте ЧМ по биатлону

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал основную причину неудачных результатов команды на старте чемпионата мира в Поклюке.
В смешанной эстафете сборная России показала девятый результат. В спринте и преследовании у мужчин лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов - десятое и седьмое место. У женщин лучший результат пока у Ирины Казакевич - 19 и 23 место.
По словам Хованцева, проблема команды состоит в выборе места проведения сборов перед чемпионатом мира. Три недели команда тренировалась на высоте в Поклюке.
"Основная проблема состоит в проведении сбора на месте соревнований, и спуск не на меньшую высоту, как у других команд, все-таки влияет на состояние спортсменов. К сожалению, у нас не хватает обоих компонентов: скорости и качества стрельбы", — приводит Sport24 слова Хованцева.
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