ЦСКА подписал норвежца из поколения Холанна

ЦСКА сообщил о подписании контракта с норвежским полузащитником "Стабека" Эмилем Бохиненом. Соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Бохинен прибыл в расположение ЦСКА на сборе в Кампоаморе, сообщает пресс-служба армейцев. Сумма трансфера не называется. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бохинен обойдётся ЦСКА в 1-1,2 млн евро.

Эмиль Бохинен

21-летний Бохинен является воспитанником "Стабека". В основе клуба он дебютировал в 2017 году. В 63 матчах полузащитник забил девять мячей.

Бохинен имеет опыт выступлений за молодёжную сборную Норвегии. В команде он провёл десять матчей.

Отец Эмиля - Ларс Бохинен - продолжительное время выступал за "Блэкберн", "Ноттингем Форрест" и "Дреби Каунти" в чемпионате Англии.