В Поклюке мужским спринтом продолжится ЧМ по биатлону

12 февраля в Поклюке состоится мужская спринтерская гонка на чемпионате мира по биатлону. На старт выйдут 104 спортсмена.

Гонка начнётся в 16.15 по московскому времени. Трансляция будет доступна на телеканале "Матч ТВ".

Россию в этой гонке представят Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Карим Халили. Логинов выйдет в золотом бипе как действующий чемпион мира в спринте.

Старт-лист мужского спринта ЧМ по биатлону