В Поклюке мужским спринтом продолжится ЧМ по биатлону
12 февраля в Поклюке состоится мужская спринтерская гонка на чемпионате мира по биатлону. На старт выйдут 104 спортсмена.
Гонка начнётся в 16.15 по московскому времени. Трансляция будет доступна на телеканале "Матч ТВ".
Россию в этой гонке представят Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Карим Халили. Логинов выйдет в золотом бипе как действующий чемпион мира в спринте.
Старт-лист мужского спринта ЧМ по биатлону
- 2. Лукас Хофер (Италия).
- 4. Матвей Елисеев (Россия).
- 6. Мартин Понсиулома (Швеция).
- 9. Струла Легрейд (Норвегия).
- 10. Доминик Виндиш (Италия).
- 12. Александр Логинов (Россия).
- 13. Тарьей Бё (Норвегия).
- 16. Кинтен Фийон Майе (Франция).
- 18. Арнд Пайффер (Германия).
- 20. Симон Эдер (Австрия).
- 23. Яков Фак (Словения).
- 26. Себастьян Самуэльссон (Швеция).
- 28. Йоханнес Бё (Норвегия).
- 33. Эмельен Жаклен (Франция).
- 35. Фабьен Клод (Франция).
- 36. Сергей Бочарников (Белоруссия).
- 50. Эдуард Латыпов (Россия).
- 62. Симон Дестьё (Франция).
- 76. Антон Бабиков (Россия).
- 96. Карим Халили (Россия).