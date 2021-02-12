Потапова проиграла Уильямс, Кудерметова уступила Халеп

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова прекратили борьбу на Australian Open. Россиянки проиграли свои матчи третьего круга в Мельбурне.

Кудерметова уступила второй ракетке мира Симоне Халеп. Румынка выиграла за 1 час 19 минут — 6:1, 6:3.

Потапова проиграла 11 номеру рейтинга WTA Серене Уильямс. Американка взяла верх за 1 час 39 минут — 7:5, 6:2.

Ранее "Правда. Ру" сообщала, что Аслан Карацев вышел в четвёртый круг, победив девятую ракетку мира Диего Шварцмана. В мужской сетке 13 февраля борьбу продолжат Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

В женском турнире сыграет Екатерина Алексадрова. Лучшая теннисистка России встретится с австралийкой Эшли Барти.