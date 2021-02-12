Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова прекратили борьбу на Australian Open. Россиянки проиграли свои матчи третьего круга в Мельбурне.
Кудерметова уступила второй ракетке мира Симоне Халеп. Румынка выиграла за 1 час 19 минут — 6:1, 6:3.
Потапова проиграла 11 номеру рейтинга WTA Серене Уильямс. Американка взяла верх за 1 час 39 минут — 7:5, 6:2.
Ранее "Правда. Ру" сообщала, что Аслан Карацев вышел в четвёртый круг, победив девятую ракетку мира Диего Шварцмана. В мужской сетке 13 февраля борьбу продолжат Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.
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