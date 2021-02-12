Россиянин Карацев обыграл девятую ракетку мира на Australian Open

114-й номер рейтинга ATP Аслан Карацев в третьем круге Australian Open обыграл восьмого сеянного Диего Шварцмана. Россиянину для победы хватило 1 часа 54 минут и трёх сетов - 6:3, 6:3, 6:3.

В четвёртом круге Карацев встретится с победителем пары

Денис Шаповалов (Канада, 11) - Феликс Алиассим Оге (Канада, 19).

Карацев ранее стал победителем ATP Cup в составе сборной России. На Australian Open он прошёл три раунда квалификации, после чего обыграл итальянца Джанлуку Магера и белоруса Егора Герасимова.