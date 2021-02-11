Акимова и Куклина не выступят в спринте на чемпионате мира

Тренерский штаб сборной России определил состав спортсменок на женскую спринтерскую гонку чемпионата мира по биатлону. Старт состоится в Поклюке 13 февраля.
Участие в спринте от России примут:
Спринтерскую гонку пропустят Лариса Куклина и Татьяна Акимова. Спортсменки будут готовиться к индивидуальной гонке, сообщает ТАСС.
Чемпионат мира по биатлону стартовал 10 февраля. Смешанную эстафету выиграла Норвегия, призёрами стали команды Австрии и Швеции.
Ранее "Правда. Ру" сообщала, что мужской спринт, который состоится 12 февраля, пропустит Евгений Гараничев.
Политтехнолог, долгое время работающий с президентом РФ, прокомментировал слухи о возможном романе гимнастки с лидером страны.