Стал известен состав биатлонной сборной России на мужской спринт ЧМ

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал решение тренерского штаба команды по составу на мужской спринт. Гонка состоится 12 февраля и начнётся в 16.00 по московскому времени.

Участие в мужском спринте примут:

Александр Логинов;

Матвей Елисеев;

Антон Бабиков;

Эдуард Латыпов;

Карим Халили.

Логинов в этой гонке выйдет в золотой майке как чемпион мира 2020 года.

Ранее "Правда. Ру" писала, что Евгений Гараничев готовится к индивидуальной гонке.

Чемпионат мира стартовал 10 февраля. Сборная России заняла девятое место в смешанной эстафете в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой.