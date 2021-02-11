Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал решение тренерского штаба команды по составу на мужской спринт. Гонка состоится 12 февраля и начнётся в 16.00 по московскому времени.
Участие в мужском спринте примут:
Логинов в этой гонке выйдет в золотой майке как чемпион мира 2020 года.
Ранее "Правда. Ру" писала, что Евгений Гараничев готовится к индивидуальной гонке.
Чемпионат мира стартовал 10 февраля. Сборная России заняла девятое место в смешанной эстафете в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой.
Политтехнолог, долгое время работающий с президентом РФ, прокомментировал слухи о возможном романе гимнастки с лидером страны.