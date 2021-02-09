Украина выставила опытный состав на смешанную эстафету ЧМ по биатлону

Сборная Украины назвала состав команды на первую гонку чемпионата мира по биатлону. 10 февраля в Поклюке состоится смешанная эстафета. Гонка начнётся в 17.00 по московскому времени.

За украинскую команду на трассу выйдут опытные биатлонисты:

Артём Прима;

Дмитрий Пидручный;

Юлия Джима;

Елена Пидгрушная.

Пидручный является чемпионом мира 2019 года в гонке преследования. Прима - неоднократный чемпион Европы.

Джима и Пидгрушная выступали в золотой для Украины женской эстафете Олимпиады в Сочи. На их счету также не одна награда чемпионатов мира и этапов Кубка мира.