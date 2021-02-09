Украина выставила опытный состав на смешанную эстафету ЧМ по биатлону

Сборная Украины назвала состав команды на первую гонку чемпионата мира по биатлону. 10 февраля в Поклюке состоится смешанная эстафета. Гонка начнётся в 17.00 по московскому времени.
За украинскую команду на трассу выйдут опытные биатлонисты:
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