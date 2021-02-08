Гагарина рассказала о клипе на гимн ЧМ по фигурному катанию

Российская певица Полина Гагарина сообщила, что в конце февраля выйдет клип на песню Circles and Squares, которая станет гимном чемпионата мира по фигурному катанию. Турнир пройдёт в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Вместе с Гагариной песню исполнил победитель Евровидения-2015, швед Монс Сельмерлёв. Съёмки клипа прошли недавно в Стокгольме.

"Получилась красивая история любви, где я играю фигуристку, а Монс человека, который работает в Ледовом дворце", - приводит "РИА Новости" слова Гагариной.

Официальная премьера песни состоится 19 февраля. Гагарина и Сельмерлёв выступят на гала-шоу чемпионата мира 28 марта.