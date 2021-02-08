Россиянин Задоров и канадец Бенн устроили кулачный бой в НХЛ

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ между "Чигако" и "Далласом" на льду произошла драка российского защитника Никиты Задорова и канадского нападающего Джейми Бенна. Хоккеисты схлестнулись в кулачном бою на старте второго периода.

Задоров, который выше противника на 10 см и тяжелее на 12 кг, пытался сдержать атаки Бенна, но получил несколько ударов по лицу. Спустя минуту дерущихся разняли судьи.

"Чикаго" в этом матче одержал победу в овертайме со счётом 2:1. Задоров провёл на площадке 16 минут 53 секунды, сделал пять силовых приёмов, заблокировал три броска и поучаствовал передачей в победной шайбе команды.