Названо условие отмены Олимпиады в Токио

Международный олимпийский комитет может пойти на отмену Олимпийских игр в Токио, если ситуация с распространением коронавируса будет слишком тяжёлой.

С таким заявление выступил член МОК Ричард Паунд. Напомним, ранее Олимпиаду в Токио перенесли с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.