Международный олимпийский комитет может пойти на отмену Олимпийских игр в Токио, если ситуация с распространением коронавируса будет слишком тяжёлой.
С таким заявление выступил член МОК Ричард Паунд. Напомним, ранее Олимпиаду в Токио перенесли с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
"Если все научные данные говорят, что проведение мероприятия слишком опасно, то МОК имеет право отменить его. В этом случае решение будет принято совместно МОК и властями Японии на основе данных Всемирной организации здравоохранения. Новый перенос Игр больше не предмет для обсуждения. Есть два варианта — провести Олимпиаду или отменить", — отметил Паунд.
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