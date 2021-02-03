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МИД Китая ответил на призывы бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Спорт

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь выступил с заявлением по поводу призывов бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине. Письмо с предложением не приезжать на зимние Игры ранее было разослано зарубежным правительствам со стороны коалиции правозащитников.

МИД Китая ответил на призывы бойкотировать Олимпиаду в Пекине

180 правозащитных организаций, которые представляют национальные меньшинства тибетцев, монголов, уйгуров и других групп, в призыве к бойкоту указали, что власти КНР нарушают права этнических меньшинств.

Ван Вэньбинь назвал попытки помешать провести Олимпийские Игры политической акцией. По мнению властей КНР, призыв к бойкоту не имеет шансов быть реализованным.

"Мы уверены, что подобные действия не получат поддержки международного сообщества и не увенчаются успехом", — заявил на брифинге Ван Вэньбинь.

Олимпиада в Пекине запланирована с 4 по 20 февраля.

Автор: Артём Пермяков
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