Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказал свою позицию по поводу возможного сокращения высшего дивизиона чемпионата. Ранее сообщалось, что руководство РПЛ прорабатывает вариант со снижением количества участников с 16 до 12 команд.
За сокращение высказался глава РПЛ Сергей Прядкин. Он предложил провести турнир в четыре круга - два по обычной системе, еще два после деления лиги на две шестёрки.
По мнению Дюкаова, количество участников РПЛ должно остаться тем же - 16 клубов. Президент РФС отметил, что нужно найти новый формат соревнований.
"Формат, который даст большее количество действительно высокоинтенсивных, конкурентных матчей, что позволит нашим клубам увеличить доходы и лучше подготовиться к еврокубкам", - приводит "СЭ" слова Дюкова.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.