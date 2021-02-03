Дюков против сокращения РПЛ, но за смену формата

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказал свою позицию по поводу возможного сокращения высшего дивизиона чемпионата. Ранее сообщалось, что руководство РПЛ прорабатывает вариант со снижением количества участников с 16 до 12 команд.

За сокращение высказался глава РПЛ Сергей Прядкин. Он предложил провести турнир в четыре круга - два по обычной системе, еще два после деления лиги на две шестёрки.

По мнению Дюкаова, количество участников РПЛ должно остаться тем же - 16 клубов. Президент РФС отметил, что нужно найти новый формат соревнований.