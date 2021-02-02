Панарин вошёл в историю НХЛ после 400 матчей

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин провёл 400-й матч в регулярном чемпионате НХЛ. Форвард поучаствовал в победе над "Питтсбургом" (3:1), забросив шайбу и сделав две результативные передачи.
Панарин показал шестой результат в истории НХЛ среди игроков, которые провели 400 матчей. За этот отрезок он набрал 427 очков (153 шайбы и 274 передачи). Выше россиянина по этому показателю:
Эксперты НХЛ по итогам матча признали Панарина второй звездой. Первой был назван вратарь команды Игорь Шестёркин.
Артемий Панарин продлил свою результативную серию до трёх матчей, а "Рейнджерс" одержали третью победу в девяти матчах. Наряду с "Айлендерс" команда замыкает турнирную таблицу Восточного дивизиона.
Нападающий Александр Кокорин приступил к тренировкам в "Фиорентине".