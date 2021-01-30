Коронавирус разрушил карьеру российской фигуристки

Российская фигуристка Анастасия Шпилевая была вынуждена завершить карьеру в 21 год из-за осложнений, которые вызвала коронавирусная инфекция. Спортсменка в течение нескольких месяцев не могла вылечиться от недуга.

"Одышка безумная — я вставала от кровати до туалета и начинала задыхаться. Пыталась гулять, делать дыхательную гимнастику, но ничего не помогало. Приняли решение ложиться в больницу. Там я провела десять дней, мне все это время чистили кровь. Осложнения пошли на весь организм. Была сильная интоксикация", — рассказала Шпилевая.

После выздоровления суставы спортсменки сильно ослабли и не готовы к нагрузке. По этой причине от Шпилевой отказался её партнёр. Теперь фигуристка настроена завершить карьеру.