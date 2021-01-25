Российский боксёр Ковалёв провалил второй допинг-тест

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв не смог пройти второй допинг-тест. В его организме был найден синтетический тестостерон, сообщает Boxingscene.

После первого положительного допинг-теста 15 января был отменён бой Ковалёва против Бектемира Меликузиева. Сам россиянин утверждает, что преднамеренно не принимал допинг. Его команда проводит выяснение того, как запрещённое вещество могло попасть в организм спортсмена.

Ковалёв не выходил на ринг более года. Россиянин в ноябре 2019 года проиграл мексиканцу Саулю Альваресу, утратив чемпионский пояс по версии WBO.