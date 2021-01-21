Литва готова принять матчи ЧМ-2021 вместо Белоруссии

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните предложила провести часть матчей чемпионата мира-2021 вместе с Латвией. Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не проводить турнир в Минске.

"Мы располагаем необходимой для турнира такого уровня инфраструктурой", — приводит слова Шимоните пресс-служба премьер-министра.

Политик отметила, что в условиях пандемии коронавируса провести турнир в двух соседних странах было бы удобнее. IIHF в ближайшее время должна принять решение о турнире. Существует вариант, при котором матчи пройдут только в Латвии, но рассматривается и вариант с двумя хозяевами.

Матчи ЧМ-2021 пройдут на "Арене Рига", которая вмещает 10 300 зрителей.

В Литве располагается самый большой многофункциональный спортивный центр в Балтике — "Жальгирис Арена" в Каунасе. Вместительность стадиона составляет 13 762 человека.