Акимова вернётся в сборную России на Кубок мира

Тренерский штаб сборной России по биатлону произвёл изменения в составе команды на Кубок мира. С 21 по 24 января в Антхольце состоятся индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты.

В женскую сборную возвращается Татьяна Акимова. Ольга Мощенкова станет запасной. На Кубок IBU отправляются Екатерина Носкова и Наталья Гербулова.

"Татьяна Акимова выступила в Арбере выше всяких похвал и заслужила право вернуться на орбиту Кубка мира", — заявил главный тренер команды Валерий Польховский.

Акимова на первом этапе Кубка IBU выиграла две спринтерские гонки и завоевала золото в составе женской эстафеты.

В мужскую сборную запасным попал Илья Гаврилов, а покинул команду Игорь Малиновский.

Состав сборной России

Женщины

Светлана Миронова.

Ульяна Кайшева.

Евгения Павлова.

Ирина Казакевич.

Лариса Куклина.

Татьяна Акимова.

Ольга Мощенкова (запасная).

Мужчины