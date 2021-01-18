Акимова вернётся в сборную России на Кубок мира

Тренерский штаб сборной России по биатлону произвёл изменения в составе команды на Кубок мира. С 21 по 24 января в Антхольце состоятся индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты.
В женскую сборную возвращается Татьяна Акимова. Ольга Мощенкова станет запасной. На Кубок IBU отправляются Екатерина Носкова и Наталья Гербулова.
"Татьяна Акимова выступила в Арбере выше всяких похвал и заслужила право вернуться на орбиту Кубка мира", — заявил главный тренер команды Валерий Польховский.
Акимова на первом этапе Кубка IBU выиграла две спринтерские гонки и завоевала золото в составе женской эстафеты.
В мужскую сборную запасным попал Илья Гаврилов, а покинул команду Игорь Малиновский.
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