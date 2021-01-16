Глава UFC намекнул на возвращение Нурмагомедова в октагон

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов может в ближайшее время вернуться в спорт. На это намекнул глава UFC Дана Уайт после встречи с бойцом.

"Прошлым вечером я встретился с Хабибом Нурмагомедовым. Сегодня в 23:00 (по московскому времени) на телеканале ABC я расскажу о его решении, и как оно повлияет на бой Конора Макгрегора против Дастина Порье", — заявил Уайт в Instagram.

Напомним, глава промоушена с ноября 2020 года пытается уговорить Нурмагомедова провести ещё один бой.