YouTube заблокировал аккаунт "Ахмата" из-за санкций США

YouTube принял решение о блокировке официального аккаунта футбольного клуба "Ахмат". Ранее Минюст США ввёл санкции против грозненского клуба из-за связи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Кадыров был внесён в "Список Магнитского". Вся собственность главы Чеченской республики и лиц, связанных с ним, будут заблокированы.
Гражданам и юридическим лицам США запрещено взаимодействовать с Кадыровым и компаниями, к которым были применены санкции.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.