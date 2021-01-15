YouTube заблокировал аккаунт "Ахмата" из-за санкций США

YouTube принял решение о блокировке официального аккаунта футбольного клуба "Ахмат". Ранее Минюст США ввёл санкции против грозненского клуба из-за связи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Кадыров был внесён в "Список Магнитского". Вся собственность главы Чеченской республики и лиц, связанных с ним, будут заблокированы.

Гражданам и юридическим лицам США запрещено взаимодействовать с Кадыровым и компаниями, к которым были применены санкции.