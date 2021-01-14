Кайшева стала лучшей из россиянок в спринте Оберхофа

Биатлонистка Ульяна Кайшева стала лучшей из россиянок в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе. Спортсменка заняла 19-е место с отставанием в 1 минуту 11,5 секунд от лидера.
Старт выиграла норвежка Тириль Экхофф, второй стала Доротея Вирер, третьей — австрийка Лиза Тереза Хаузер.
Светлана Миронова финишировала 21-й, Лариса Куклина — 41-й, Евгения Павлова — 43-й, дебютантка Екатерина Носкова — 50-й, Ирина Казакевич с пятью промахами — 72-й.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.