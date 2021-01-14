СБР назвал имена заразившихся COVID-19 в сборной России

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал информацию о заразившихся коронавирусом в команде на шестом этапе Кубка мира.

Положительные тесты сдали тренер женской сборной Николай Загурский и сервисмен Роман Виролайнен. Болезнь проходит бессимптомно, оба специалиста будут на самоизоляции до 24 января.

Кроме шестого этапа, Загурский и Виролайнен пропустят и седьмой этап в Антхольце.

Несмотря на обнаружение положительных тестов, сборная России будет выступать на шестом этапе. Сегодня в Оберхофе состоится спринтерская гонка у женщин.