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СБР назвал имена заразившихся COVID-19 в сборной России

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал информацию о заразившихся коронавирусом в команде на шестом этапе Кубка мира.

Положительные тесты сдали тренер женской сборной Николай Загурский и сервисмен Роман Виролайнен. Болезнь проходит бессимптомно, оба специалиста будут на самоизоляции до 24 января. 

Кроме шестого этапа, Загурский и Виролайнен пропустят и седьмой этап в Антхольце.

Несмотря на обнаружение положительных тестов, сборная России будет выступать на шестом этапе. Сегодня в Оберхофе состоится спринтерская гонка у женщин.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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