Рудковская призвала хореографа Тутберидзе "ответить за базар"

Продюсер Яна Рудковская прокомментировал конфликт между тренером по фигурному катанию Евгению Плющенко и хореографом Алексеем Железняковым, который работает в группе Этери Тутберидзе.

Ранее Железняков вызвал Плющенко на дуэль, тренер ответил согласием, а промоутер Владимир Хрюнов обязался организовать бой в случае необходимости.

Рудковская отметила, что Железняков является марионеткой в чужих руках. По словам продюсера, она готова к встрече с Железняковым.