Рудковская призвала хореографа Тутберидзе "ответить за базар"

Продюсер Яна Рудковская прокомментировал конфликт между тренером по фигурному катанию Евгению Плющенко и хореографом Алексеем Железняковым, который работает в группе Этери Тутберидзе.
Ранее Железняков вызвал Плющенко на дуэль, тренер ответил согласием, а промоутер Владимир Хрюнов обязался организовать бой в случае необходимости.
Рудковская отметила, что Железняков является марионеткой в чужих руках. По словам продюсера, она готова к встрече с Железняковым.
"Жаль парня! Ну пусть придет. Мы его ждем. Я его лично встречу и надеюсь, что он ответит за свой "базар" или попросит прощение", — приводит "Спорт-Экспресс" слова Рудковской.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.