В Финляндии готовят бойкот белорусского чемпионата мира

Глава финской ассоциации хоккея Харри Нуммела заявил, что чемпионат мира не должен проводиться в Белоруссии. Сегодня состоялась встреча президента Александра Лукашенко с главой IIHF Рене Фазелем.
В Минске Лукашенко заявил, что гарантирует безопасность во время проведения соревнований. В Финляндии надеются, что турнир будет перенесен в другое место.
"Как я уже говорил ранее, в Белоруссии не могут и не должны проводиться никакие игры. Нам нужен новый организатор турнира", — приводит "РИА Новости" слова Нуммелы.
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