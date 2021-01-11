В Финляндии готовят бойкот белорусского чемпионата мира

Глава финской ассоциации хоккея Харри Нуммела заявил, что чемпионат мира не должен проводиться в Белоруссии. Сегодня состоялась встреча президента Александра Лукашенко с главой IIHF Рене Фазелем.

В Минске Лукашенко заявил, что гарантирует безопасность во время проведения соревнований. В Финляндии надеются, что турнир будет перенесен в другое место.