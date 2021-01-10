Квинси Промес хочет вернуться в "Спартак"

Квинси Промес планирует вернуться в московский "Спартак". Сейчас футболист выступает в Нидерландах, однако там его карьера не складывается.

Об этом рассказал спортивный журналист Дмитрий Егоров.

"То, что Промес хочет в Россию и в "Спартак" — это 100%. Я не вижу проблем в этом трансфере даже при хорошей зарплате. Только плюсы. Исключительно плюсы", — отметил Егоров.

Напомним, в декабре Промес был арестован за нанесённые ножевые ранения своему родственнику на семейном ужине.