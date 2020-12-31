Теннисистка Веснина возобновила карьеру

Олимпийская чемпионка Елена Веснина объявила о возобновлении карьеры. Из спорта экс-первая ракетка мира в парном разряде ушла в 2018 году из-за беременности.

"Чуть позже смогу сообщить, на каком турнире это произойдет. Так как календарь WTA до сих пор утверждается, но это будет точно в 2021 году", — написала 34-летняя Веснина в Instagram.

Ранее Веснина выступала в паре с Екатериной Макаровой. В новом сезоне спортсменка планирует играть вместе с Верой Звонарёвой.