Тюмень примет финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу WADA против РУСАДА не повлияет на возможное проведение этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени. Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе сообщила, что организация подаст заявку на финальный этап турнира.

От финального этапа Кубка мира отказался Пекин. Других заявок на проведение турнира пока не поступало.

"Решение CAS касается в первую очередь мероприятий таких, как зимние Олимпийские игры и чемпионат мира по лыжным видам спорта. Следовательно, это не влияет на их применение в данном случае", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Окончательное решение по проведению этапа в Тюмени будет принято в январе.