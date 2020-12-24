Дело Сунь Яна в CAS пересмотрят из-за антикитайских настроений арбитра

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу китайского пловца Сунь Яна будет пересмотрено. Ранее арбитры вынесли решение о дисквалификации спортсмена на восемь лет, сообщает NYT.

Защита спортсмена оспорила решение в Федеральном суде Швейцарии. Адвокатам удалось доказать, что один из арбитров ранее публиковал антикитайские комментарии в социальных сетях. На ксенофобии попался бывший глава МИД Италии Франко Фраттини.

Теперь CAS будет вынужден собрать новую коллегию арбитров и пересмотреть дело. В WADA уже заявили, что готовы отстаивать свою версию событий. По ней Сунь Ян разбил молотком пробирку с собственными анализами на глазах у допинг-офицера.

Инцидент произошёл в 2018 году, когда офицеры пришли к Сунь Яну домой. Пловец вначале отказывался сдавать пробу, затем согласился, но разбил пробирку. Также он достал из контейнера пробу с кровью.

Международная федерация плавания (FINA) не применила санкций к спортсмену, но WADA опротестовала решение в CAS. Дело в том, что у Сунь Яна есть допинговое прошлое — в 2014 году он отбыл дисквалификацию на три месяца. CAS применил максимальный срок наказания — восемь лет.