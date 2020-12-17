"Рубин" не стал продлевать контракт с бывшим мужем Бузовой

"Рубин" не будет продлевать контракт с полузащитником Дмитрием Тарасовым. Соглашение между сторонами заканчивается в конце декабря этого года.

Решение о том, что контракт не будет продлён, было принято тренерским штабом, сообщает Sport24.

Тарасов стал игроком "Рубина" в феврале 2020 года, но из-за травмы заиграть смог только в июле. В составе команды хавбек провёл 13 матчей.

Ранее Тарасов выступал за "Томь" и "Москву", а в "Локомотиве" провёл девять сезонов. С железнодорожниками футболист завоевал чемпионский титул и выиграл три Кубка России.